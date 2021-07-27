Üsküdar’a iki yeni park müjdesi!

Üsküdar Belediyesi mevcut parkları yenilerken, 60 tane de yeni park yaptığını açıklamıştı. Belediye parklarla ilgili projelerine ise devam ediyor. Üsküdar'a iki yeni park daha kazandırılacağını açıklayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçede Zeynep Kamil Parkı ile Selimiye Parkı'nın yapılacağını sosyal medyadan belirtti.

ZEYNEP KAMİL PARKI'NIN YAPIMINA BAŞLANIYOR



Türkmen, Zeynep Kamil Parkı ile ilgili bilgileri sosyal medyadan paylaşarak "Mevcut parklarımızın hemen hepsini yeniledik, 60 tane de yeni park kazandırdık Üsküdar'a ama durmak var mı? Elbette hayır! Zeynep Kamil Parkı'nın yapımına önümüzdeki hafta başı başlıyor, hızla bitiriyoruz. Üsküdar'a yakışır güzellikte bir yeşil alanımız daha olacak!" dedi.

SELİMİYE PARKI ÜÇ AY İÇİNDE BİTECEK!



Türkmen ayrıca Selimiye Parkı'nın yapımına başlandığını, ekim ayında biteceğini açıklayarak "60 yeni park yaptık, var olanların hemen hepsini yeniledik ama yeni park müjdeleri vermezsek içimiz rahat etmiyor! -2524 m² - Çocuk oyun alanı - Dinlenme ve spor alanları - Yürüyüş parkuru - Kamelyalar, çeşmeler. Selimiye Parkı'na hemen başlıyor, Ekim'de bitiriyoruz Üsküdar!" ifadelerini kullandı.