Yaralar sarılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen bölgelerin AFAD tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini belirterek, "Rize
, Artvin
ve Düzce
illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen bölgelerin AFAD tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afet bölgesi ilan edilen bölgelerde; vergi ertelemesi uygulanacağını, esnafa yönelik SGK
prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını, esnaf kredilerinin geri ödemelerinin erteleneceğini, acil destek paketi hazırlanacağını, işyeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacağını açıkladı. Emek veren ilgili tüm kurum ve çalışanlara teşekkür eden Erdoğan, "Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum" dedi.
İŞTE DESTEK SAĞLANACAK BÖLGELER
DESTEK sağlanacak bölgeler ise şu şekilde: Düzce ili Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köyleri, Rize Güneysu
ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köyleri, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri, Ardeşen ilçesi, Tunca beldesi ve çevre köyleri, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde selden etkilenen beldeler. Artvin Arhavi ve Murgul ilçeleri.