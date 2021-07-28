Bakan Pakdemirli Manavgat'taki yangına ilişkin son durumu aktardı: Fazla sayıda odakla mücadele işimizi zorlaştırıyor

Antalya'nın Manavgat'ta 4 farklı yerde çıkan orman yakını, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılarak yerleşim yerlerine kadar indi. Yangına anında müdahale edilirken, bölgede etkili olan rüzgar işleri zorlaştırdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.
3 KENTTE ÇIKAN YANGINLARA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Bakan Pakdemirli yangına ilişkin son bilgileri paylaştı. Çok fazla sayıda odakla mücadale ettiklerini bildiren Pakdemirli, bu durumun işlerini zorlaştırdıklarını aktardı ve "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor" dedi.
"EN AZ ÜÇ DÖRT MİSLİNE ÇIKACAĞINI GÖRÜYORUZ"
Yangının etkili olduğu alan hakkında da konuşan Pakdemirli, "Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden" şeklinde konuştu.
Bakan Pakdemirli açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Manavgat'taki yangın) Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok"