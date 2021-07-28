Bakan Pakdemirli Manavgat'taki yangına ilişkin son durumu aktardı: Fazla sayıda odakla mücadele işimizi zorlaştırıyor

"EN AZ ÜÇ DÖRT MİSLİNE ÇIKACAĞINI GÖRÜYORUZ"

Yangının etkili olduğu alan hakkında da konuşan Pakdemirli, "Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden" şeklinde konuştu.