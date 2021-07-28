Başkan Erdoğan duyurmuştu! Sosyal medya yasasının detayları netleşmeye başladı

Geleneksel medyada yer bulamayan insanlar için sosyal medyanın gerçekten bir fikir platformu olması bağlamında çok çok önemli olduğunu ifade eden Yayman, "Başlangıç zamanlarında, sosyal medyanın böyle bir yapıcı pozitif etkisi oldu. İnsanlar çıkıp orada yemeklerini anlatabiliyorlardı, şehirlerini tanıtabiliyorlardı, kendi siyasi fikirlerini orada anlatabiliyorlardı bu çok çok önemliydi. Fakat daha sonra, sosyal medyanın maalesef bir çukura dönüşmesi ve orada özellikle kadına şiddet, çocuk istismarı, bir nefret dilinin kullanılması, bir ırkçılığın olması, faşizme varan siber faşizme varan birtakım söylemlerin olması sosyal medyanın bir anlamda negatif yönünün gözükmesine yol açtı. Günümüzde bir sosyal medya mahkemesi kurulmak suretiyle insanların başta kişisel özgürlükleri, başta kişisel verilerinin başka mecralarla paylaşılması konusunda problemler var. İnşallah önümüzdeki dönemde TBMM'de yeni bir sosyal medya yasasının çıkması konusunda çalışmalarımız var" dedi.