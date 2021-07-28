Büyük Suriyeli Mitingi provokasyonu! Olmayan mitingin haberini bile yaptılar

Türkiye'de göçmen konusu son günlerde yeniden gündeme taşınırken, ülkede bulunan Suriyeliler üzerinden provokasyon yapılmaya çalışılıyor. Bunun en bariz örneği ise sosyal medyada yaşanıyor. Sosyal medyada "Büyük Suriyeli Mitingi" yapılacağına dair bir afiş görseli paylaşılmaya başlandı. Bu görselde 27 Temmuz 2021 tarihinde Saraçhane'de saat 17.00'de Büyük Suriyeli Mitingi yapılacağı bilgisi yer alıyordu.

OLMAYAN MİTİNGİN HABERİ BİLE YAPILDI

"Suriyelilerden elinizi çekin! Gitmiyoruz" ifadelerinin yazıldığı görsel bazı hesaplardan sistematik bir şekilde paylaşılmaya başlandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da bu afiş görselini paylaştı. Bazı haber siteleri ise mitingin haberini yaparak "Büyük Suriyeli Mitingi" yapılacağını bile duyurdu.

TARİHİ DEĞİŞTİRİP SERVİS ETTİLER

Ama gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Afiş sahteydi! Afişin sahte bir görsel olduğu, 2019 yılında yapılan bir başka mitingin duyurusu için yapılan afişin üzerindeki tarih değiştirilerek görselin sosyal medyada yayılmaya başlandığı anlaşıldı.

ÖZDAĞ DA PAYLAŞTI, PROVOKASYONA ALET OLDU

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ da sahte görseli paylaşanlardan oldu. Özdağ, sahte "Büyük Suriyeli Mitingi" afişini sosyal medyadan paylaşarak "Kendi ülkesini savunmayıp kaçanlar Türkiye'de bize posta koyamaz! Burada kalmak isteyenler, biz Türklerin ödediği bedeli ödemeye hazır olmalı. Sonuçta bir şekilde döneceksiniz. #GüleGüleSana" yorumunu yaptı.

ÖZDAĞ'A SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Görselin sahte olduğunu öğrenen kimi vatandaşlar sosyal medyadan Özdağ'ın paylaşımına tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcısı olan Cemil Hatipoğlu Özdağ'ın paylaşımını alıntılayarak, " 'Prof. Dr.' ünvanlı 'bilim insanı' olduğu söylenen Ümit Özdağ'ın paylaştığı bu afişin sahte olduğu ortaya çıktı! Özdağ'ın hangi amaçla böyle insanlık dışı bir provokasyona alet olduğunu anlamak imkansız!" derken, bir başka sosyal medya kullanıcısı Ömer Faruk Koç, "Bu kadar rahat, bu kadar umarsızca yalan söylemenin, yalanı yaymanın bir bedeli olmalı. Asla özür bile dilemeyecek pişkinlikte profesyonel yalancı bunlar. İnsanlar sokakta birbirini boğazlasa umurlarında olmayacak" dedi.

"BU ADAM SAF KÖTÜLÜK BESLİYOR"

Televizyoncu Ersoy Dede ise sosyal medya hesabından Özdağ'a tepki gösterenlerden oldu. Dede, "Bu ikisini birleştirince Ümit Özdağ'ın gerçekmiş gibi yaydığı bugünkü fake görseli buluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Selçuk isimli sosyal medya kullanıcısı ise Özdağ için "Siyasetçi desen halka hesap vermesi için doğru bilgiyi araştırır. Akademisyen desen ilmin namusi var doğru bilgiyi araştırır. Sen nesin? Bu adam saf kötülük besliyor. Gerçekten acıyorum, gerçekten. Rezil faşist provokatör" yorumunda bulundu.

"FOTOŞOP AFİŞE İNANIP OLMAYAN MİTİNG HAKKINDA 'BÜYÜK BÜYÜK' KONUŞABİLİYOR"

Ulusal Strateji Merkezi (USMER) Başkanı Utku Reyhan ise Özdağ'ın paylaşımını alıntılayarak, "Profesör olmuş, milletvekili olmuş, parti kurup Türkiye'yi yönetmeye talip olmuş ama fotoşop afişe inanıp olmayan miting hakkında "büyük büyük" konuşabiliyor. Bu kadar" ifadelerini kullandı.

"MAKSAT KAOS VE KARGAŞA ÇIKARMAK! HERKES BU ARALAR DİKKATLİ OLSUN!"

Yaşar Yavuz isimli sosyal medya kullanıcısı ise tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Tehlikenin farkında mısınız? Son günlerde huzursuzluk çıkarmak için toplumun fay hatlarıyla oynuyorlar. Bakın işte paylaştıkları bu mitingin aslı astarı yok! Maksat kaos ve kargaşa çıkarmak! Herkes bu aralar dikkatli olsun!"



Hasan Kabak isimli sosyal medya kullanıcısı ise Özdağ'a tepki göstererek, "İnanamıyorum ya, ya hocam nasıl bir provokasyona alet oluyorsun. Bunun farkına nasıl varamazsın. Görsel sahte!" dedi.