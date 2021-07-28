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Giriş Tarihi: 28.7.2021 10:25 Son Güncelleme: 28.7.2021 10:25

Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in, Haziran ayında geldiği İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı

AA
Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in, Haziran ayında geldiği İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı

ABD'de vatandaşlık alarak Alpaslan Demir olan ismini David Keynes olarak değiştiren ve FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un patentinin kendisine ait olduğunu beyan eden Keynes'in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyerek çeşitli beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Keynes hakkında 17 Aralık 2020'de yakalama emri çıkartıldı.

FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Keynes'in avukatınca 4 Mart 2021'de verilen dilekçede, Keynes'in Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla avukatı aracılığıyla yapılan ikna görüşmeleri sonunda 9 Haziran saat 10.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelerek kendiliğinden teslim olan Keynes, burada gözaltına alındı.

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Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in, Haziran ayında geldiği İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı
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