Çanakkale’nin gerdanlığı için dev bir adım daha...

Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale
Köprüsü'nün iki kule arasındaki orta açıklığına 3'üncü mega tabliye bloğunun montajı dün 6 saat süren çalışmayla yapıldı. Gemiyle getirilen tabliye, vinç yardımı ile yukarı kaldırılarak iki kule arasına montajı gerçekleştirildi. 1915 Çanakkale Köprüsü
'nün yolunu oluşturacak tabliye blokların montajının yaz sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında 87 tabliye bloğu oluşturulacak. Dev tabliyelerin montajında Singapur
bayraklı "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinç kullanılıyor.
Başkan Erdoğan
'ın 2017'de temelini attığı ve Çanakkale Lapseki Gelibolu Sütlüce
mevkii arasında yapımı süren köprünün ayakları 16 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek köprünün kulelerinin en ucunda ise Çanakkale savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı
'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 altgeçit köprüsü, 38 üstgeçit köprüsü, 5 köprü, 43 altgeçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişi çalışıyor. AA