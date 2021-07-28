Diyanet'ten fetva: Kozmetik amaçlı hayvan deneyleri caiz değil

DÖVÜŞTÜRÜLMEMELİ VE HEDEF YAPILMAMALI

Diyanet ayrıca hayvanların iyi bakılıp beslenmesi, birbiriyle dövüştürülmemesi ve nişan için hedef yapılmaması yönündeki emir ve yasakların hayvanların hayat hakkını ve vücut bütünlüklerinin korunması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.