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Giriş Tarihi: 28.7.2021 18:38 Son Güncelleme: 28.7.2021 18:53

Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu! Ne yapacağını şaşırdı

DHA
Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu! Ne yapacağını şaşırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van'ın Erciş  ve Çaldıran ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, halkla bir araya geldi. Erciş ilçe merkezinde 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, Akşener'e "15 Temmuz’dan önce 'başbakan olacağım' dediniz. Bunun açıklamasını bana yapmanızı istiyorum. Bir konuşmanızda 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz. Erciş’e geldiniz şehitler için neden bir program yapmadınız” dedi. Akşener, şehit ağabeyine kendisinin böyle bir sözü olmadığını söyledi. Ancak Akşener'in inkar ettiği "Ben başbakan olacağım" videosu çok geçmeden ortaya çıktı. İşte o anlar...

Devam eden 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılacak esnafı ziyaret etmek üzere dün Bitlis'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, geceyi burada geçirdikten sonra sabah saatlerinde kara yoluyla Van'ın Erciş ilçesine geçti. Akşener, ilçenin Emniyet Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederken karşısına FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen çıktı.

Hamuryen Akşener'e "Meral Hanım, 15 Temmuz'dan önce 'başbakan olacağım' dediniz, bunun açıklamasını bana yapmanızı istiyorum. Bir konuşmanızda 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz. Erciş'e geldiniz şehitler için neden bir program yapmadınız" dedi.

Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu | Video



Bunun üzerine Akşener de, "15 Temmuz'da benim başbakan olacağım diye bir sözüm yok, Eğer bu konuşmalarından dolayı sen haklıysan Allah beni kahretsin, seni böyle düşündürenler haksızsa Allah onları kahretsin. Huzuru mahşerde seninle yüz yüze geleceğiz" dedi.

AKŞENER'İN YALANLADIĞI O VİDEO:

"Eğer bu konuşmalarından dolayı sen haklıysan Allah beni kahretsin" ifadeleriyle yalanladığı video ise çok geçmeden ortaya çıktı.

İşte Meral Akşener'in "Başbakan olacağım dediği o anlar:

Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu | Video

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Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu! Ne yapacağını şaşırdı
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