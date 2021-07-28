Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu! Ne yapacağını şaşırdı





Bunun üzerine Akşener de, "15 Temmuz'da benim başbakan olacağım diye bir sözüm yok, Eğer bu konuşmalarından dolayı sen haklıysan Allah beni kahretsin, seni böyle düşündürenler haksızsa Allah onları kahretsin. Huzuru mahşerde seninle yüz yüze geleceğiz" dedi.

AKŞENER'İN YALANLADIĞI O VİDEO:



"Eğer bu konuşmalarından dolayı sen haklıysan Allah beni kahretsin" ifadeleriyle yalanladığı video ise çok geçmeden ortaya çıktı.



İşte Meral Akşener'in "Başbakan olacağım dediği o anlar:

Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu | Video