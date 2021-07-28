Evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor! Başkan Erdoğan Ayşegül anneyle görüştü

"SEVİNCİMİZ YÜKSEK"

Yaşanan gelişmelerden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "3 tane yavrumuz daha aranıza katılıyor. Bundan dolayı da gerçekten sevincimiz çok yüksek. Allah yar yardımcınız olsun inşallah. Diyarbakır annelerine, yanındakilerine selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Gönderirsen çok mutlu oluruz." dedi.

HDP'NİN ÖNÜNE DAVUL VE ZURNAYLA GİDECEK

Ayşegül anne ise 2 davul ve zurna ile HDP binasının önüne gideceğini söyledi. Ayşegül anne ile oğlunun buluşması ise yarın gerçekleşecek.