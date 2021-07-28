Evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor! Başkan Erdoğan Ayşegül anneyle görüştü

Evlatları HDP aracılığı ile PKK tarafından kaçırılan aileler, Diyarbakır'daki HDP binasının önüne giderek teröre karşı net bir tavır göstermişti. Onlarca aile evlatlarına kavuşurken, 3 aileden daha müjdeli haber geldi. Diyarbakır'da 3 yıl sonra oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ayşegül anne Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.
"BU ZAFER SİZİNDİR"
Başkan Erdoğan, "Bu zafer sizindir Ayşegül" diyerek sözlerine başlarken, Ayşegül anne de, "Böyle bir mucize, ölüyü dirilten rabbim evladımı bana geri bağışladı. Siz bize sahip çıkmasaydınız biz orada bu mücadeleyi sürdüremezdik" dedi.
Başkan Erdoğan 3 yıl sonra evladına kavuşan Ayşegül anneyle görüştü | Video
"BİZ GÖREVİMİZİ YAPTIK"
Başkan Erdoğan ise "O bizim görevimizdi, biz görevimizi yaptık. Ama siz de bizi bu noktada teşvik ettiniz. Gerek Hacire olsun, gerek sizler olun hepiniz orada dim dik durdunuz ve o sizin dik duruşunuz Ellhamdülillah yolları açtı. Yavrularınızın da yüreğini hareketlendirdi." ifadelerine yer verdi.
"BUGÜN BİR KEZ DAHA ZAFERE İMZA ATILDI"
Sözlerine devam eden Ayşegül anne, "İlk oturduğumda da demiştim, PKK'dan söke söke alacağım oğlumu. Sadece oğlum değil, bu saatten sonra bütün evlatlar hedefimiz. Türkiye Cumhuriyeti kazandı, bugün bir kez daha zafere imza atıldı" şeklinde konuştu.
"SEVİNCİMİZ YÜKSEK"
Yaşanan gelişmelerden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "3 tane yavrumuz daha aranıza katılıyor. Bundan dolayı da gerçekten sevincimiz çok yüksek. Allah yar yardımcınız olsun inşallah. Diyarbakır annelerine, yanındakilerine selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Gönderirsen çok mutlu oluruz." dedi.
HDP'NİN ÖNÜNE DAVUL VE ZURNAYLA GİDECEK
Ayşegül anne ise 2 davul ve zurna ile HDP binasının önüne gideceğini söyledi. Ayşegül anne ile oğlunun buluşması ise yarın gerçekleşecek.