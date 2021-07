SON DAKİKA | Halil Sezai dövmüştü! O adam konuştu: Beni her an öldürebilir!

"HER AN ÖLDÜREBİLİR"

Dilekçenin devamında Halil Sezai'nin, sahne aldığı bir mekanda "Siz böyle 'amcacık' falan diye tanıdınız ama. Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere. Duygum bu yalan söylemiyorum" sözlerine vurgu yapıldı. Sezai'nin eylemlerine devam edeceği dahası "Bir dahaki sefere" diyerek kendisini öldüreceğini kaydeden Meriç, olayın ardından zor zamanlar geçirdiğini de anlattı. Korkudan işini bıraktığını, evini terk ederek teknelerde yaşam sürüp gizlenmeye çalıştığını, psikolojisi ve vücut bütünlüğünün bozulduğunu da aktaran yaşlı adam, "Can korkum var. Kin besliyor, her an öldürebilir" dedi.