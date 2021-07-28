İBB hem sorumsuz hem engelleyici

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Üsküdar'daki Küçükçamlıca Korusu'ndaki süs havuzunu bakıma alarak suyunu boşalttı. Ancak herhangi bir çalışma yapmadığı gibi havuz içerisindeki ördekleri de ulu orta aç ve susuz bir şekilde bıraktı. Vatandaşların Üsküdar Belediyesi'ni etiketleyerek sosyal medyadan paylaştığı görüntüler sonrasında Üsküdar Belediyesi ilk önce, "Merhaba. İlgili alan İBB'nin yetki ve sorumluluğu altında olup, çalışma tarafımızdan yapılmamaktadır. Buna rağmen minik dostlarımıza acil bir şekilde müdahale edilmesi için ekiplerimizi bilgilendiriyoruz" paylaşımında bulundu.