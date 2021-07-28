İBB hem sorumsuz hem engelleyici

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Üsküdar'daki Küçükçamlıca Korusu'ndaki süs havuzunu bakıma alarak suyunu boşalttı. Ancak herhangi bir çalışma yapmadığı gibi havuz içerisindeki ördekleri de ulu orta aç ve susuz bir şekilde bıraktı. Vatandaşların Üsküdar Belediyesi'ni etiketleyerek sosyal medyadan paylaştığı görüntüler sonrasında Üsküdar Belediyesi ilk önce, "Merhaba. İlgili alan İBB'nin yetki ve sorumluluğu altında olup, çalışma tarafımızdan yapılmamaktadır. Buna rağmen minik dostlarımıza acil bir şekilde müdahale edilmesi için ekiplerimizi bilgilendiriyoruz" paylaşımında bulundu.
Vatandaşlardan gelen talebi yerine getirmek ve İBB ekipleri tarafından açlığa ve susuzluğa terkedilen ördekleri beslemek üzere yola çıkan Üsküdar Belediyesi ekipleri İBB yönetiminin engellemesiyle karşılaştı. Bu durumu vatandaşlara duyuran Üsküdar Belediyesi "Sosyal medyadan gelmeye devam eden talepler neticesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan Küçük Çamlıca Korusu içindeki alana ekiplerimiz su ve yiyecek yerleştirerek müdahale etmiş fakat yetkililer tarafından alandan çıkartılmışlardır. İlgi ve bilginize sunarız" ifadelerine yer verdi.
İBB yönetiminin, ördekleri aç ve susuz bırakmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nin gelen istekler doğrultusunda yaptığı hizmeti engellemesi tepki çekti. Paylaşımda vatandaşlar İBB yönetimine sert eleştirilerde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da İBB yönetimine tepki göstererek, "Kendileri çalışmadığı gibi çalışanı da engelliyorlar...Tam bir CHP klasiği." dedi.