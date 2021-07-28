‘Ketçap Ferdi’nin ağabeyini öldürenlere ağırlaştırılmış müebbet! Yılların husumeti ‘Kız meselesiymiş’!

İstanbul'da "Ketçap Ferdi" lakaplı çete elebaşı Ferdi Karagöz'ün 27 yaşındaki ağabeyi Orhan Karagöz'ü beslediği kin nedeniyle tetikçi tutarak öldürten genç adam ve 11 yardımcısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Serdar ve Ketçap Ferdi'nin yıllar önce arkadaş oldukları, 2017 yılında Serdar'ın aşık olduğu kızla arkadaşı Ferdi'nin birlikte olması nedeniyle ikili arasında husumet başladığı, yıllar süren husumetin Ferdi'nin Serdar'ı öldürtmeye çalışmasıyla başladığı, patlayan silahın Serdar'ın arkadaşını öldürdüğü Serdar'ın,intikam almak için Ferdi'nin abisini öldürttüğü ortaya çıktı.

Olay, 27 Mayıs'ta Şişli, Esentepe Mahallesi Köprülü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Karagöz saat 00.30 sıralarında 2 arkadaşıyla dışarı çıktı. Bu sırada, Karagöz'ün evinin bulunduğu sokağa giden 3 kişi tabancayla Orhan Karagöz'e peş peşe ateş etti. Dördü vücuduna biri başına isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karagöz, kaldırıldığı hastanede 22 Haziran'da yaşamını yitirdi. Olay yerinde 20'den fazla kovan bulundu.

3 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN NEDENİ: KIZ MESELESİ

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Saldırının 2017'de meydana gelen bir cinayetle ilgili olduğu anlaşıldı. İddiaya göre, 10 Ağustos 2017'de Şişli'de yaşanan o olayda, "Ketçap Ferdi" olarak bilinen Ferdi Karagöz ve adamlarının bulunduğu bir kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıya karşılık verilmesi sonucu çatışma çıktı. Saldırganlardan biri olduğu öne sürülen 26 yaşındaki Kaan Özcan o çatışmada hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Ferdi Karagöz 22 Haziran'da ölen Orhan Karagöz'ün ağabeyiydi. İki grup arasında 3 yıl önce yaşanan ve bir kişinin öldüğü olaydan önce 2 çatışma daha yaşanmıştı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Orhan Karagöz'ün öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada cinayeti Serdar A.'nın azmettirdiği bilgisine ulaşıldı. Araştırmalar derinleştirilince olayla ilgili 8 şüpheli daha belirlendi. 14 adrese yapılan operasyonda çok sayıda suç kaydı olan, İsmail B. Ç., Oğuz A., Hamit K., Talha P., Selçuk A., Sebahattin T., Atilla Ş., Dursun Z.I. de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 1 buçuk metre uzunluğunda kırmızı kın içerisinde kılıç, bıçak, 2 adet nacak (küçük balta), ve 4 adet mermi ele geçirildi.

BABASI ANLATTI: OĞLUMA PUSU KURDULAR

Orhan Karagöz'ün babası Ramazan Karagöz, oğulları Ferdi ve Orhan'ın Serdar A. ile arkadaş olduğunu, 2017 yılında oğlu Ferdi ile Serdar A. arasında kız meselesi yüzünden anlaşmazlık çıktığını, Serdar ın silahla Ferdi yi vurup arkadaşları ile birlikte darp ettiği,Ferdi ye mahalleden gitmesini söylediği Ferdinin ise söylenenleri yapmadığı bunun üzerine Serdar ın evi gözetlemeye ve Ferdiyi takip etmeye başladığını anlattı. İkili arsındaki çıkan çatışmada Serdar'ın adamlarından birinin öldüğünü bu nedenle oğlu Ferdi'nin tutuklu olduğunu anlatan baba, Serdar A.'nın Ferdiye kin güttüğünü ,yargılamanın uzun sürmesi ve Ferdinin cezaevinde olması nedeniyle diğer oğlu Orhan'a pusu kurularak öldürüldüğünü beyan etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Orhan'ı kurşunlayan Sebahattin T. ve cinayetin içinde bulunan Selçuk A., Serdar A., İsmail Ç. ve Talha P. tutuklandı. Oğuz A, Atilla Ş, Hamit K ve Dursun Z. hakkında ise adli kontrol şartı verilerek serbest bırakıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık Orhan Karagöz'ü öldüren ve yardım eden 12 şüpheli hakkında müebbet hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, Serdar A. ile Orhan Karagöz'ün kardeşi olan ve şu an cezaevinde bulunan Ferdi Karagöz arasında husumet olması sebebiyle Orhan'ı vurdurduğu, olay öncesinde de intikam planları yaptıkları, olay gerçekleştikten sonra birden hepsinin ortadan kaybolduğu anlatıldı. Orhan Karagöz'le aralarında husumet olduğu sabit olan Serdar A.'nın azmettirmesi sonucu ateş ederek genç adamı öldürme eylemi gerçekleştiren Sebahattin T. Ve Osman Y. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılırken, suça iştirak eden diğer şüphelilerin 25'er yıl hapis cezaları isteniyor.