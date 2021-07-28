Konya'da feci kaza: 2 ölü

Konya Ereğli Karayolu 10. kilometre Tatlıcak Mahallesi girişinde hatalı dönüş sırasında kaza meydana geldi. TIR ve bir otomobilin çarpıştığı kaza sonucu baba-kız olay yerinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Keklik (73) ve kızı Meryem Keklik (50) otomobiliyle seyir halindeyken yol çalışması nedeniyle hatalı bir u dönüşüyle ters istikamete girdi. Bu sırada karşı yoldan gelen TIR ile çarpışan otomobil yola savruldu. Otomobil içerisinde yer alan baba-kız olay yerinde yaşamlarını yitirirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.