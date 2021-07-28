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Giriş Tarihi: 28.7.2021 09:06 Son Güncelleme: 28.7.2021 09:12

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca açıklama yapacak

İHA
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından açıklama yapacak. Bilim Kurulu toplantısında artan vaka sayıları ve aşılama çalışmalarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Bilim Kurulu toplantısında son haftalarda artan vaka sayıları, aşılama çalışmalarının gündeme gelmesi bekleniyor.

VAKA SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 vaka sayısının 20 bine yaklaştığına dikkati çekerek, "Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli."

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca açıklama yapacak
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