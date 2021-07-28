Koronavirüste son dakika: Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri kovid hastalarının ortak özelliğini açıkladı!

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeniden artış eğilimi yaşanırken Türkiye'de son 10 günde tedbirler konusunda vatandaşın rehavete kapılması vaka sayılarını her gün binlerle ifade edilen rakamlarla artırıyor. Normalleşme başında 5 bin altına indirilen günlük vaka sayıları 20 bine doğru katlanarak ilerliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, salgına karşı en önemli silah olan aşılanma konusunda bir haftadır verdiği mesajlar adeta çığlığa dönüşmüş durumda. Aşı karşıtlarının bilim dışı iddialarıyla örselemeye çalıştığı aşılamalar da giderek hız keserek 'aşısızların pandemisi' diye tabir edilmeye başlanan yeni tehdide davetiye çıkarıyor. Şu anda hastalığa yakalananların büyük bir bölümünü aşı olmayanlar oluşturuyor. Yoğun bakımlardaki durum da farksız.
Bakan Koca da dün açıkladığı aşılama rakamlarında aşılama oranı düşük olduğu için vaka artışlarının en yüksek görüldüğü Güneydoğu'yla ilgili çarpıcı bir duyuru yaptı. Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta son dönemde aşı seferberliğine gidilerek aşılananların sayısının artması iki kentin kırmızı kategoriden turuncuya geçmesini sağladı. Bu da aşılananların hastalıktan korunduğunun net göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Hemen her gün "Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Ne çok insanı, sevdiklerimizi kaybettiğimizi hatırlayın" sözleriyle uyarılarda bulunan Bakan Koca önceki gün 1 milyon 367 bin 970 doz aşı vurulduğunu ve 22 milyon 344 bin 407 kişinin hâlâ aşısız olduğunu söyledi. İşte uzmanların aşılamayla ilgili değerlendirmeleri;
PROF. DR. İSMAİL CİNEL: Yoğun bakımdaki 20 hastanın 19'u aşısız. Şu anda yoğun bakımlarımızda yavaş yavaş artışı görme dönemine giriyoruz. Aşıya uzak durma ya da 'Ben sonra olurum' deme gibi lüksünüz yok. Aynı gemideyiz.
KORONAVIRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ATEŞ KARA: Bakan bey çok ciddi çaba sarf ediyor. Hepimizin birbirimize saygı gereği, öncelikle çocuklarımızın geleceği için bu virüs dolaşımını durdurmamız lazım. Duyun artık bu çığlığı. Aşınızı olun. Yoksa yeni tedbirler gelecek.
TEDİRGİN EDİCİ ARTIŞ:
Vaka sayıları 20 bine dayandı
Türkiye'de dün 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 vaka tespit edildi. 51 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 108 kişi iyileşti. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 214 bin 958 aşı uygulandı. Uygulanan toplam aşı sayısı ise 68 milyon 681 bin 744'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun" çağrısı yaptı.