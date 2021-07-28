Koronavirüste son dakika: Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri kovid hastalarının ortak özelliğini açıkladı!

Hemen her gün "Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Ne çok insanı, sevdiklerimizi kaybettiğimizi hatırlayın" sözleriyle uyarılarda bulunan Bakan Koca önceki gün 1 milyon 367 bin 970 doz aşı vurulduğunu ve 22 milyon 344 bin 407 kişinin hâlâ aşısız olduğunu söyledi. İşte uzmanların aşılamayla ilgili değerlendirmeleri;



