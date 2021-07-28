Mavi Vatana yeni nesil milli denizaltı damgası

Türkiye'nin mavi derinliklerdeki güvenliğini artıracak yeni nesil denizaltılar milli teknolojilerle donatılıyor. Yeni Tip Denizaltı Programı kapsamında birçok Türk savunma sanayii ürünü ilk kez bir denizaltı platformunda kullanılacak. Program kapsamında 6 projede sorumluluk üstlenen Koç Savunma
, denizaltılar için kritik savunma ve yaşam destek sistemleri geliştirdi. Bunlar arasında Torpido Karşı Tedbir Sistemi
, Sonar Beacon Sistemi
ve Solunan Havayı İzleme Sistemi yer alıyor. Türk savunma sanayii şirketleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
ihtiyaçları için ThyssenKrupp Marine Systems
ana yükleniciliğinde yürütülen Yeni Tip Denizaltı Programı'nda, mühendislik ve teknoloji birikimleriyle ürettikleri sistemlerle yerli katkıyı artırıyor. Koç Savunma Yönetici Direktörü Hakan Öktem "Tüm proje süreçlerini yüzde 75'in üzerinde bir yerlilik oranıyla tamamladık. Reis sınıfı denizaltılar için geliştirilen çözümlerle Türk savunma sanayiinin gündeminde olan Milli Denizaltı (
MİLDEN) Projesi'nde önemli roller için hazırlık yapıldı" dedi. AA