PKK'nın iğrenç yüzü! Ölen teröristlerin aileleri istismar ediliyor

Kendisinin de bu olaylara defalarca tanık olduğunu, örgüte yıllar önce katılan bir terörist olmasına rağmen, duyduğu rahatsızlık nedeniyle kaçtığını söyledi. Öldürülen teröristlerin ailelerine yönelik cinsel istismar olaylarının örgüt yöneticileri tarafından bilinmesine rağmen ceza ve yaptırım uygulanmadığını anlatan Kendal kod adlı terörist, bu olayların duyulması nedeniyle birçok örgüt mensubunun örgüte inancını yitirdiğini söyledi.