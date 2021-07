Son dakika! Bakan Pakdemirli'den Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi dumandan etkilendi

"YANGINI KÖRÜKLEYECEK HER TÜRLÜ SEBEP MEVCUT"

Yangını körükleyecek olan her türlü sebebinde bölgede mevcut olduğunu aktaran Bakan Pakdemirli, "Şu an itibariyle söyleyebileceğim, yangının ilerlemesiyle ilgili tüm veriler mevcut. Yangın şu an itibariyle ilerlemesiyle ilgili rüzgarın durumu, nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangına körükleyecek her türlü sebep mevcut." ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Bakan Pakdemirli'den Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi yangından etkilendi | Video

4 YERLEŞİM YERİ BOŞALTILDI

4 yerleşim yerinin de tahliye edildiğini aktaran Pakdemirli, "Kalender, Yeniköy, Çolaklı, Evrensekiz'de mahallelerin bir kısmı iptal edildi. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförün durumu ağır. 28 mahalleye enerji sebebiyle su verilmiyor" dedi.