Son dakika! Bakanlardan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi dumandan etkilendi

BAKAN YANIK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osmaniye ve Manavgat'ta çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Psikososyal destek vermek üzere ekiplerimiz hazır, süreci takip ediyoruz. Yangının can kaybı olmadan kontrol altına alınmasını temenni ediyor, sahada çalışan görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

AFAD AÇIKLAMA YAYINLADI

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktığı, yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi. Söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının görev yaptığı belirtilen açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangından 51 vatandaşımız etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir. Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir. Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera, araç zarar görmüştür. Tedbir amaçlı toplam bin 300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM'DAN MANAVGAT'TAKİ ORMAN YANGININA İLİŞKİN AÇIKLAMA:



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının söndürülmesinin ardından ilçede 12 ekip ve mobil laboratuvarlarla hasar tespit çalışmalarını hızla neticelendireceklerini, yangından etkilenenlerin yaralarını bir an önce saracaklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medyadan Manavgat'taki yangına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Manavgat'ta ormanlarımızla birlikte bizim de ciğerlerimiz yandı. Yangın faciasından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit çalışmaları için ildeki ekiplerimizin yanı sıra bölgeye çevre illerden ekiplerimizi sevk ediyoruz. Yangının söndürülmesine müteakip ilçemizde toplam 12 ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımızı hızla neticelendireceğiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce saracağız."