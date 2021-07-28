Son dakika! Bakanlardan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi dumandan etkilendi

53 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hemen intikal ettiklerini bildiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şu ana kadar 53 kişinin dumandan etkilendiğini bildirdi ve "13 dakika sonra yangına ilk müdahale yapıldı. Yangın çıktıktan sonra bir süre Ankara'daki yangın merkezinde takip ettikten sonra sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla bölgeye intikal ettik. Yangına 12.18'de ilk müdahale yapıldı. 50 kilometreden eserle karşı karşıyayız. Yangın dört noktadan çıkmış gözüküyor" dedi.
"YANGINI KÖRÜKLEYECEK HER TÜRLÜ SEBEP MEVCUT"
Yangını körükleyecek olan her türlü sebebinde bölgede mevcut olduğunu aktaran Bakan Pakdemirli, "Şu an itibariyle söyleyebileceğim, yangının ilerlemesiyle ilgili tüm veriler mevcut. Yangın şu an itibariyle ilerlemesiyle ilgili rüzgarın durumu, nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangına körükleyecek her türlü sebep mevcut." ifadelerine yer verdi.
Son dakika! Bakan Pakdemirli'den Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi yangından etkilendi | Video
4 YERLEŞİM YERİ BOŞALTILDI
4 yerleşim yerinin de tahliye edildiğini aktaran Pakdemirli, "Kalender, Yeniköy, Çolaklı, Evrensekiz'de mahallelerin bir kısmı iptal edildi. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförün durumu ağır. 28 mahalleye enerji sebebiyle su verilmiyor" dedi.
BAKAN PAKDEMİRLİ VATANDAŞLARI UYARDI: DUMAN YAKLAŞTIĞINI GÖRÜYORSANIZ EMNİYETLİ YERLERE GİDİN
Yangında kundaklama iddialarıyla ilgili de konuşan Pakdemirli, "Geçen yıl Hatay'daki yangının sebebi 1 sene sonra müsebbipleri belli oldu. Bu da böyle bir şey olabilir. Şu anda mücadeleye devam ediyoruz. Önemli olan can kaybının olmamasıdır. Can kaybının olmaması için müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, dumanın yaklaştığını görüyorsanuz, her şeyinizi bırakın, emniyetli yerlere gidin! Yangın bir savaştır, savaşı hangi saatte bitireceğinize dair bir tahmininiz olamaz." dedi.
BAKAN YANIK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osmaniye ve Manavgat'ta çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Psikososyal destek vermek üzere ekiplerimiz hazır, süreci takip ediyoruz. Yangının can kaybı olmadan kontrol altına alınmasını temenni ediyor, sahada çalışan görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.
AFAD AÇIKLAMA YAYINLADI
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktığı, yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi. Söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının görev yaptığı belirtilen açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangından 51 vatandaşımız etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir. Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir. Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera, araç zarar görmüştür. Tedbir amaçlı toplam bin 300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM'DAN MANAVGAT'TAKİ ORMAN YANGININA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının söndürülmesinin ardından ilçede 12 ekip ve mobil laboratuvarlarla hasar tespit çalışmalarını hızla neticelendireceklerini, yangından etkilenenlerin yaralarını bir an önce saracaklarını bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medyadan Manavgat'taki yangına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:
"Manavgat'ta ormanlarımızla birlikte bizim de ciğerlerimiz yandı. Yangın faciasından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit çalışmaları için ildeki ekiplerimizin yanı sıra bölgeye çevre illerden ekiplerimizi sevk ediyoruz. Yangının söndürülmesine müteakip ilçemizde toplam 12 ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımızı hızla neticelendireceğiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce saracağız."
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA:
Bakan Koca, yangına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun." bilgisini paylaştı.
Son dakika! Bakanlardan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi dumandan etkilendi | Video
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına ilişkin olarak, " Umut ediyoruz ki yangın bu gece kontrol altına alınır" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların durumu da iyi" dedi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Umut ediyoruz ki yangın bu gece kontrol altına alınır" ifadesini kullandı.
"YANGIN TURİZM BÖLGELERİNE ULAŞMADI"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yangın bölgesindeki incelemesinin ardından "Yangına tam zamanında, çok fazla ekipmanla müdahale edildiği için turizm bölgelerine ulaşmadı" dedi.