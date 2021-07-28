Son dakika: CHP'li vekilin ve FOX'un yalanı görüntülerle ortaya çıktı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Ömer Fethi Gürcaner'e iki defa maille bilgilendirme yapıldığı, Gürer'e Müşteri Hizmetleri'ne bir başvurusu olmadığı, ihlalli geçişlerin cezasız ödenebilmesi için tanınan sürede sistem tarafından hesabının 18 kez sorgulanmasına rağmen yeterli bakiye olmaması nedeniyle ücreti tahsil edilemediği öğrenildi. Ömer Fethi Gürer'in 49 gün sonra bakiye yüklemesi yaptığı öğrenildi.