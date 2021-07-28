Son dakika: CHP'li vekilin ve FOX'un yalanı görüntülerle ortaya çıktı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürcaner'in Niğde-Ankara Otobanı'ndan "kaçak geçtiği" iddiasıyla icralık olduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ömer Fethi Gürcaner'in, Ankara-Niğde Otoyolu'nu 18 Mart 2021 tarihinde kullandığı, geçiş ücreti bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle ücretin tahsil edilemediği öğrenildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Ömer Fethi Gürer'in iddia edilenin aksine kendisine ihlalli Geçiş Belgesi fişi vererek, gerekli bilgilendirmeyi yaptığı bildirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Ömer Fethi Gürcaner'e iki defa maille bilgilendirme yapıldığı, Gürer'e Müşteri Hizmetleri'ne bir başvurusu olmadığı, ihlalli geçişlerin cezasız ödenebilmesi için tanınan sürede sistem tarafından hesabının 18 kez sorgulanmasına rağmen yeterli bakiye olmaması nedeniyle ücreti tahsil edilemediği öğrenildi. Ömer Fethi Gürer'in 49 gün sonra bakiye yüklemesi yaptığı öğrenildi.
AÇIKLAMA YAPILDI
Görüntüleriyle iddiaların yalan olduğu ortaya çıkarılırken yapılan açıklamada "CHP Mv. Sayın Ömer Fethi Gürcaner'in basında yer alan iddiaları incelenmiştir. Ankara-Niğde Otoyolu'nu 18.03.2021 tarihin de kullanmış olup geçiş ücreti bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle tahsil edilememişti. İddia edilenin aksine kendisine ihlalli Geçiş Belgesi fişi verilerek, gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
Ayrıca iki defa maille bilgilendirme yapılmıştır. Müşteri Hizmetlerimize bir başvurusu olmayıp, ihlalli geçişlerin cezasız ödenebilmesi için tanınan sürede sistem tarafından hesabının 18 kez sorgulanmasına rağmen yeterli bakiye olmaması nedeniyle ücreti tahsil edilememiştir. Sn Gürer 49 gün sonra bakiye yüklemesi yapmıştır" denildi.