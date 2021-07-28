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Giriş Tarihi: 28.7.2021 10:44 Son Güncelleme: 28.7.2021 10:53

İstanbul’da bölücü örgüt PKK’ya operasyon

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da bölücü örgüt PKK’ya operasyon

İstanbul’da 8 ayrı ilçede 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla bölücü terör örgütü PKK üyesi 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda terör örgütleri adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra legal/illegal yollardan ülkeye giriş yaptıkları ve İstanbul'da oldukları tespit edilen şüphelilerin adresleri tespit edildi.

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon | Video

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri şahısların yakalanmasına yönelik; 8 adrese eş zamanlı operasyon yaptı operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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İstanbul’da bölücü örgüt PKK’ya operasyon
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