Sosyal Medya Yasası sansür yasası olmayacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, üzerinde çalıştıkları sosyal medya yasasının, bir engelleme ya da bir sansür yasası olmayacağını söyledi.

Yayman Hatay Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında sosyal medya yasasını en kısa zamanda hazırlayıp, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirerek tüm vatandaşların taleplerine cevap vermeye çalışacaklarını söyledi.

KOMİSYONUMUZ 17 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Dijital Mecralar Komisyonunun yeni açılan bir komisyon olduğunu belirten Yayman, "TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 17 üyeden oluşuyor. 17 üyemizin tamamı farklı partilerden ama bu konuda çok ciddi bir emek var. Çok ciddi bir fikir birliği var. Biz sosyal medyanın ve dijital mecraların siyasetin üzerinde bir konu olduğuna inanan insanlar olarak ilk kurulduğumuz günden itibaren yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Şu anda TBMM'ninde en çok toplantı yapan komisyonların başında Dijital Mecralar Komisyonu geliyor." dedi.

TEMSİLCİLERİN TAMAMI TÜRKİYE'DE AÇILDI

Türkiye'de tüm Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra, dijital mecraların temsilcilik açtığını hatırlatan Yayman, "Daha önce hiçbir sosyal mecranın temsilciliği yoktu. Hem ulaştırma bakanlığımızın girişimleri, hem TBMM'sinde grubu bulunan partilerin ortak çalışması neticesinde şu anda Türkiye'de tüm sosyal medya kuruluşlarının, dijital mecraların temsilcilikleri açıldı. Temsilcilik açılma konusu çok önemli. Türkiye'de bir hukuki muhatap yoktu. Temsilcilik açılmasının ardından artık bir hukuki muhatap var. Bunun yanında bir idari muhataplık kuruldu. En önemlisi de ekonomik muhataplık kuruldu. Ekonomik muhataplık kurulması ile birlikte tüm sosyal medya platformları ve dijital mecralar artık devletimize vergi ödemeye başladı."

TÜRKİYE'DE DİJİTAL BİR DÖNÜŞÜM YAŞANDI

"Türkiye'de dijital bir dönüşüm yaşandı. Dijital dönüşüm pandemi ile birlikte hızlandı. Bu değişimde geleneksel medyada söz hakkı bulamayan ya da kendini ifade edemeyen insanlar için, sosyal medya, medyanın çeşitlenmesi, özgürlüğü bağlamında çok çok önemliydi. Başlangıç zamanlarında sosyal medyanın böyle bir yapıcı ve pozitif etkisi oldu. İnsanlar orada çıkıp kendi şehirlerini tanıtıyorlardı, fikirlerini söyleyebiliyorlardı. Fakat daha sonra sosyal medyanın bir çukura dönüşmesi ve orada özellikle kadına şiddet, çocuk istismarı, bir nefret dilinin kullanılması, siber faşizme varan bir takım söylemlerin olması, sosyal medyanın bir anlamda negatif yönünü ortaya çıkardı." dedi.

YENİ BİR YASA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Sosyal Medya, dijital mecraların demokrasinin güçlenmesi, fikirlerin yayılması konularında önemli bir mecra halindeyken, bir anda bir nefret dilinin döndüğü bir alana dönüştüğünü belirten Yayman, "Sosyal medyanın evrensel ölçekli demokrasiyi güçlendirmesi, dünya demokrasilerini gerçekten daha iyi teşvik etmesi ve demokrasi için bir can suyu sağlaması gerekirken, günümüzde bir sosyal medya mahkemesi, bir Twitter mahkemesi, Facebook mahkemesi kurulmak sureti ile insanların başka kişisel özgürlükleri, kişisel verilerinin başka mecralarla paylaşılması konularında problemler var. İnşallah önümüzdeki dönemde TBMM'sinde yeni bir sosyal medya yasasının çıkması konusunda çalışmalarımız var."

ÇIKARTACAĞIMIZ YASA ENGELLEME YASASI OLMAYACAK

"Burada biz Cumhur İttifakı olarak bu konuyu çok önemli buluyoruz. Halkımızın da bu konuda yasa çıkarılması ile ilgili talepleri var. Biz halkımızın isteklerini ciddiye almak zorundayız. Biz inşallah bütün bunları dikkate alarak bir yasa düzenleyeceğiz. Bu yasa bir sansür yasası olmayacak. Bu yasa bir engelleme yasası olmayacak. Bu yasada Almanya'da Avrupa'da ne varsa bu yasada da o olacak. Biz hem komisyon olarak, Avrupa ve dünya örneklerine bakıyoruz. Ve bu örneklere bağlı olarak inşallah Türkiye'de de çağdaş, kişisel hak ve özgürlükleri koruyan, bireylerin hukukunu gözeten, devlet karşısında vatandaşı, vatandaş karşısında da vatandaşı, mağdur etmeyen bir sosyal medya yasasına önümüzde ki günlerde çalışacağız. TBMM'sine getireceğiz ve biz burada tüm vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeye çalışacağız." diye konuştu.