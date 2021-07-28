Teknoloji şirketi olan Belediye, 70 bin euro'ya dışarıdan sanal maraton uygulama satın aldı!

Bünyesinde İzmir Teknoloji ve İnovasyon Anonim Şirketi bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbullu bir yazılım firmasından 70 bin euro'ya (700 bin Türk lirası) sanal maraton uygulaması satın aldı. Yazılım firması ile imzalanacak protokolü hazırlamak için de yine bünyesinde spor kulübünün anlaşmalı avukatı bulunmasına karşın İstanbullu bir avukata 15 bin Türk lirası ödedi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Belediye Spor Kulübü aracılığı ile tamamen sanal ortamda düzenlenen maratonun, spor kulübü içinde yaşanan fikir ayrılıklarının daha da derinleşmesine neden olduğu öğrenildi.

SANAL MARATON NASIL YAPILIYOR

Spor kulübünün düzenlediği koşu etkinliklerine sanal olarak katılmak isteyen adaylar Facebook, Google hesabını veya e-posta adresini kullanarak #bizkoşarız Sanal Koşu Kulübü'ne kaydoluyor ve profilini oluşturuyor. Oluşturduğu profili istediği GPS cihazı, akıllı saati veya telefon uygulamasıyla eşleştiriyor. Ardından hangi sanal koşuya katılacağını ya da meydan okumasını seçiyor. Kişi koştuğu her kilometre için puan kazanıyor. Kazandığı puanlarla da hediye şansı yakalıyor. Koşu, mekan sınırlaması olmaksızın sanal ortam üzerinden yeşil alanlarda, yürüyüş yollarında, evde koşu bandında veya koşuya elverişli herhangi bir mekanda gerçekleştirilebiliyor.

Bu uygulamanın yazılımı için Belediye bünyesinde bu işi yapacak kapasiteye sahip eski adıyla ÜNİBEL yeni adıyla İzmir Teknoloji ve İnovasyon Anonim Şirketi bulunuyor. İzmir Teknoloji ve İnovasyon Anonim Şirketi, bünyesinde de onlarca bilgisayar ve yazılım mühendisi bulunurken İstanbullu firmaya 700 euroluk uygulama yaptırılması dikkat çekti. Aynı şekilde Belediye Spor Kulübünün anlaşmalı avukatı Çiğdem Çiçekçi yerine İstanbul'dan bir avukata 15 bin liraya protokol hazırlatılması da belediyenin çarpıcı harcamaları arasında göze çarpıyor.



Kulüp Başkanı Ersan Odaman

TARİHİNDE İLK DEFA BÜTÇE AÇIK VERDİ

İddiaya göre kulüp içindeki bu aşırı harcamalardan bazı yöneticilerin tepkisine neden olurken kulübün mali yapısını da bozdu. 2021 yılının bitmesine daha 6 ay gibi bir süre varken şimdiden kulüp bütçesi tarihinde ilk defa 2 milyon lira açık verdi. Yılsonuna kadar bu rakamın 3-4 milyon lirayı bulabileceği öne sürüldü. Kulübün içine düştüğü mali kriz nedeniyle bazı kurum ve kişilere olan borçlarını da sürekli ertelediği, ödemeleri ileri sürüldü.



Mustafa Ağme

12 yıldır kulüp içinde olup son 4 yıldır genel sekreterlik görevini yürüten Mustafa Ağme, Kulüp Başkanı Ersan Odaman tarafından görevden alınarak kulüp bünyesindeki basketbol takımlarına menajer olarak görevlendirildi.

Ağme'nin genel sekreterlik görevinden alınması kulüpte ve camiada büyük şaşkınlık yarattı. Ağme'nin yerine Yaşar Üniversitesinden Barış Şeref getirildi. Kulüpteki yaprak dökümü Ağme ile de sınırlı kalmadı. 1,5 yıldır kulübe danışmanlık yapan eski FİFA kokartlı hakemlerden İsmet Arzuman, haziran ayı başında görevinden istifa etti. Arzuman'ın büyükşehir belediyesine bağlı Baysan Şirketinin yönetim kurulu üyeliğinden de ayrıldığı öğrenildi. 1 yıldır spor kulübü müdürlüğü görevini yürüten Berkhan Alptekin de yine haziran ayı başında kulüpten ayrılarak Karşıyaka Belediyesi'ne Spor İşleri Müdürü oldu.

Bir süre önce kulüpten istifa eden Eski FİFA Kokartlı hakem İsmet Arzuman SABAH'a yaptığı açıklamada Urla'daki işleri nedeniyle görevinden ayrıldığını söyledi. "Bu konu ile ilgili konuşmam benim aldığım terbiye gereği çok da doğru olmaz" diyen Arzuman; "Ben İzmir'imize, İzmir Belediyemize katkı olsun diye 1.5 yıldır danışman olarak görev yaptım. Elimden geldiğince de katkı sağladığıma inanıyorum. Urla'da kendi işlerim nedeniyle ayrıldım. Bir de oradaki bazı işler benim kafama yatmadığı için ayrıldım. Çok da önemli değil. Benim öyle bir rahatsızlığım yok. Kulüpte bir takım genel sıkıntılar mutlaka vardır. Bunları Kulüp Başkanı Ersan Odaman ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge beyefendilerle konuşursunuz." dedi.