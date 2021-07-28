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Giriş Tarihi: 28.7.2021 20:25

Vanlı esnaftan Akşener'e tepki

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Vanlı esnaftan Akşener'e tepki

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van’daki esnaf ziyareti sırasında trafik yoğunluğunun oluşması nedeniyle vatandaşlardan tepki aldı. Araç yoğunluğundan dolayı trafik sıkışması üzerine sinirlenen bir vatandaş "trafikte bu kadar insan sizi bekliyor. Trafik sıkıştı." Diye tepki gösterdi.

Bitlis ziyaretinin ardından Van'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kentin en işlek caddelerinden biri olan Maraş Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Genel Başkan Akşener, burada esnaf ve vatandaşın sorunlarını diledi.

TRAFİK SIKIŞINCA VATANDAS İSYAN ETTİ

Esnaf ziyaretinin mesai saatinin bitmesine denk gelmesi nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Bu sırada Akşener'e seslenen bir vatandaş, "Trafikte bu kadar insan sizi bekliyor, trafik sıkıştı" diye seslendi. Buna karşı Akşener'in "gidelim mi" sorusuna ise vatandaş, "Yani size zahmet" şeklinde yanıt verdi.

Diyalogun ardından bir süre daha esnaf ziyaretini gerçekleştiren Akşener, Van'dan ayrılmak üzere Ferit Melen Havalimanı'na geçti.

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Vanlı esnaftan Akşener'e tepki
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