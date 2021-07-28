Vanlı esnaftan Akşener'e tepki

TRAFİK SIKIŞINCA VATANDAS İSYAN ETTİ

Esnaf ziyaretinin mesai saatinin bitmesine denk gelmesi nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Bu sırada Akşener'e seslenen bir vatandaş, "Trafikte bu kadar insan sizi bekliyor, trafik sıkıştı" diye seslendi. Buna karşı Akşener'in "gidelim mi" sorusuna ise vatandaş, "Yani size zahmet" şeklinde yanıt verdi.

Diyalogun ardından bir süre daha esnaf ziyaretini gerçekleştiren Akşener, Van'dan ayrılmak üzere Ferit Melen Havalimanı'na geçti.