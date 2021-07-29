AFAD: 5 ilde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

Antalya AFAD İl Müdürlüğü'nden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilirken, çalışmalara destek vermek üzere Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü'nden il müdürü ve 20 personel ile İzmir AFAD İl Müdürlüğü'nden il müdürü ve 7 personel Antalya'da görevlendirildi. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli ve İstanbul illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 17 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edildi. Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilirken, yangında birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar gördü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 24 personel, 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Tedbir amaçlı toplam bin 300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda yaralanan sürücü ise tedavi altına alındı. Türk Kızılay tarafından 1 sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20 bin 400 kişi/öğün kapasiteli beslenme üniteleri, 25 personel ile birlikte bölgeye sevk edildi.