AK Parti'den sosyal medya atağı! Yalan, iftira, kin, nefret ve şiddete hapis cezası

Ekim ayında TBMM
'ye getirilmesi planlanan sosyal medya düzenlemesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti
Afyon Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, "Daha önce sosyal medya ile ilgili bir kanun düzenlemesi yapmıştık. O zaman da muhalefet ve bazı Avrupa ülkeleri, 'ifade özgürlüğünü kısıtlamak istiyorsunuz, sosyal medyayı kapatmak istiyorsunuz' dediler. Bunların hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıktı ve tüm sosyal medya platformları Türkiye
'de şirket kurdu ve temsilci atadılar. Tabi sadece temsilci atamak yetmez, temsilcilerin aktif, etkin kullanılması ve Türk mahkemelerinin ve idaresinin vermiş olduğu kararları yerine getirmiş olması şart" dedi.
1 YILDAN 5 YILA HAPİS CEZASI GETİRİLMELİ
Bugün sosyal medyadan bir kişiye karşı iftira veya yalan beyanda bulunulduğunda Twitter'ın son derece yavaş hareket ettiğini ve etkin bir mücadele yürütmediğini kaydeden Özkaya, "Yalan söylemek maalesef bizim ceza kanunumuzda suç değil. Gerçek hayatta suç olan her şey sosyal medyada da suç ama yalanla ilgili suç düzenlenmediği için bir boşluk var. Sosyal medya inanılmaz derecede etkili bir alan. Düzgün yürür, iyi işlerse ve kişiler birbirine karşı iftira atmaz, hakaret etmezse, terör ve şiddetin baskısını sunmazsa doğru ama aksi olursa buna bir müeyyide getirmek lazım. Bunu yapanın sonucuna katlanacağı, 1 yıldan 3 yıla veya 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gibi cezalar getirilmeli. Bu konuda siyasi partiler görüşlerini beyan eder ve son sözü de TBMM söyler. Yalanı, dezenformasyonu, iftirayı, şiddeti, kin ve nefreti, provokasyonu önleyen bir düzenleme yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
ALMANYA SUÇ HALİNE GETİRMİŞ
Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD gibi birçok ülkenin sosyal medya düzenlemelerini incelediklerini aktaran Ali Özkaya, Almanya modeline ilişkin şu bilgileri verdi: "Almanya'da da bu tarihe kadar yalan söylemek bizdeki gibi suç değilmiş. Öncelikle siyasilere karşı dezenformasyonu, bilerek ve isteyerek yalan söylemeyi, fitne çıkarmayı ve toplumu kamplaştırmayı suç haline getirmişler. Buna dezenformasyon diyor, yalanı bilerek yaymak. Bir de mezerfasyon var, bu da yalanı bilmeden yaymak anlamına geliyor. Şiddeti övmeyi, terörü yaymayı ve terörü övmeyi suç haline getirmişler. Pornografi ve cinsel suçlara karşı da bir düzenleme yapılmış. Dini değerleri aşağılama ve kutsal sayılan konulara karşı hakareti. Bunları suç olarak düzenlemiş ceza kanununda. Sonra da sosyal medya kanununa aktarmışlar ve bu suçlarla ilgili cezai müeyyideler getirmişler."