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Giriş Tarihi: 29.7.2021 14:32

Askeriyeyi yakmaya çalışan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Askeriyeyi yakmaya çalışan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı

Ankara’da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nı içerisinde bulunan ormanlık alanı yakmaya çalışırken yakalanan Kemal Ünal Y., ‘nin akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı.

Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nı içerisinde bulunan ormanlık alanı yakmaya çalışırken yakalanan Kemal Ünal Y., 'nin akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı.

Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na ait ormanlık alana Kemal Ünal Y. (28), komutanlığın güney sınırındaki tel örgülerin yakınına gelerek kışla içindeki otları tutuşturarak yangın çıkardı.

Nöbet kulesinde bulunan asker alevleri fark etti. Kışladaki itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle arazideki 6 ağaç ve bazı güvenlik kameraları zarar gördü. Sabotajı gerçekleştiren Kemal Ünal Y. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Kemal Ünal Y.'nin aklı dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı.

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Askeriyeyi yakmaya çalışan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı
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