Belediye Başkanı’ndan hemşerilerine ve Türkiye’ye aşı çağrısı

Türkiye genelinde Korona Virüs vakalarının artışa geçmesi üzerine Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı açıklamada hem hemşerilerine hem de Türk halkına çağrıda bulunarak, bu salgının bertaraf edilmesinin ve eski günlere dönülmesinin en güçlü yolunun aşı olduğunu belirtti.



Başkan Akın tüm sağlık çalışanlarına verdikleri emekten dolayı teşekkür ederken"Tüm sağlık çalışanlarımıza İl Müdürümüz Sayın Alpaslan Erol nezdinde teşekkür ediyoruz. Pandemi döneminde çok önemli bir görev üstlendiler. Halkımızın sağlığı için yoğun mesai harcıyorlar. Bu zorlu süreçte görev alan tüm sağlık personelimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum"



"AŞI TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"



Aşı faaliyetleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akın, ülke genelinde artmaya başlayan vaka sayılarına karşı herkesi aşı konusunda farkındalığa davet ederek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı aşılama çalışmalarına hız kazandırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan aşı kampanyası kapsamında ilimizde de Bartın İl Sağlık Müdürlüğümüz faaliyetlerini sürdürüyor. Aşı toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Aşı yaptırmayan her vatandaşımız, çevresindeki 10 kişiye bu hastalığı bulaştırma riski taşıyor. Yeniden kapanma gibi tedbirlerle karşı karşıya kalmamak için lütfen, özellikle sevdiklerimiz için aşılarımızı yaptıralım. Başta kendimizi ve sonra sevdiklerimizi koruyalım. Hep birlikte mücadele ederek bu hastalıktan kurtulabiliriz. Aşı bu salgının bertaraf edilmesinin ve eski günlere dönülmesinin en güçlü yolu. Vatandaşlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi