Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bengü’den on numara hareket
Giriş Tarihi: 29.7.2021

Bengü’den on numara hareket

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Bengü’den on numara hareket
İkinci çocuğuna 6 aylık hamile şarkıcı Bengü, sosyal medyadan Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde ikinci doz aşısını yaptırdığı fotoğrafını "6 aylık hamileyim. Doktorlarıma ve bilime güveniyorum. İkinci dozu oldum. Lütfen siz de aşı olun" mesajıyla paylaştı. İlk doz aşısının fotoğrafını da paylaşan Bengü bazı aşı karşıtları tarafından sosyal medyada linç edilmişti.

ÜNLÜLERDEN 'BİLİME GÜVEN AŞINI OL' MESAJI
Sağlık Bakanlığı'nın 'Kolları Sıvıyoruz' sloganıyla yürüttüğü aşılama kampanyasına Beyazıt Öztürk ve Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan da katıldı. İki ünlü isim vatandaşları aşı olmaya çağırdıkları kamu spotunda "Bilime Güvenin" mesajı verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bengü’den on numara hareket
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA