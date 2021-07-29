Bengü’den on numara hareket

İkinci çocuğuna 6 aylık hamile şarkıcı Bengü, sosyal medyadan Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde ikinci doz aşısını yaptırdığı fotoğrafını "6 aylık hamileyim. Doktorlarıma ve bilime güveniyorum. İkinci dozu oldum. Lütfen siz de aşı olun" mesajıyla paylaştı. İlk doz aşısının fotoğrafını da paylaşan Bengü bazı aşı karşıtları tarafından sosyal medyada linç edilmişti.
ÜNLÜLERDEN 'BİLİME GÜVEN AŞINI OL' MESAJI
Sağlık Bakanlığı
'nın 'Kolları Sıvıyoruz' sloganıyla yürüttüğü aşılama kampanyasına Beyazıt Öztürk
ve Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan
da katıldı. İki ünlü isim vatandaşları aşı olmaya çağırdıkları kamu spotunda "Bilime Güvenin" mesajı verdi.