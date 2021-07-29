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Giriş Tarihi: 29.7.2021 23:17 Son Güncelleme: 29.7.2021 23:19

SON DAKİKA HABERİ: Bodrum’daki yangın kontrol altında

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
SON DAKİKA HABERİ: Bodrum’daki yangın kontrol altında

Turizm cenneti doğa harikası Muğla’da, 5 ayrı noktada yangın çıktı.Yetkililerden, Bodrum Güvercinlik’teki yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi. Muğla’da Marmaris ve Köyceğiz’deki yangınların kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor.

Turizm cenneti doğa harikası Muğla'da, 5 ayrı noktada yangın çıktı. Öğle saatlerinde önce dünyanın incisi Marmaris alev aldı. Ardından Bodrum Güvercinlik ve Köyceğiz'de de alevler yükselmeye başladı. Paniğe neden olan yangınlarda, turistik tesisler ve evler tahliye edildi. Cennet bir anda cehenneme döndü. Yetkililerden, Bodrum Güvercinlik'teki yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi. Muğla'da Marmaris ve Köyceğiz'deki yangınların kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Bodrum’daki yangın kontrol altında
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