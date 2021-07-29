Erdoğan’ın müjdesini verdiği 3 aile evlatlarına kavuştu

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin oturma eylemi 696'ıncı gününe girerken, evlat nöbeti tutan 234 aileden 3'ü daha evladına kavuştu. Diyarbakır ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ikna çalışmaları sonucu, HDP önündeki eylem sayesinde teslim olanların sayısı 31'e yükseldi. Evlat nöbetini başlatan ailelerden kanser hastası Ayşegül Biçer, yaklaşık 3 yıl önce Bağlar ilçesinde HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu 17 yaşındaki Mustafa için günlerce eylem yaptı.

PKK'nın tüm ölüm tehditlerine rağmen eylemini sürdüren anne Biçer'e müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam telefonda vermişti. Anne Biçer, uzun süreden beri haber alamadığı tek oğluna karşılamaya eşi Rauf Biçer ile kızları 10 yaşındaki Hatice ve 14 yaşındaki Zeynep ile birlikte karşıladı. Duygulu anların yaşandığı kavuşma sırasında Biçer'in kız kardeşi Zeynep Biçer, ağabeyine sarılarak gözyaşı döküp "Bize bir daha bırakma, seni çok özledik. Her gün rüyama giriyordun" ifadelerini kullandı.

Ellerini havaya açarak dua eden anne Ayşegül Biçer ise, "Bu zafer Türkiye Cumhuriyeti ile annelerin zaferidir. Allah devlettin razı olsun, devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bir kez daha gösterdi ki, annelerin direnişi PKK ve siyası uzantısı HDP'yi yerle eksan etti. Biz evladımıza kavuştuk, ama annelere desteğimiz sürecektir. Tüm anneler evladına kavuşana kadar, evlat nöbeti sürecektir. Çok şükür kazandım, evladımı dağdan indirdim. Türkiye'nin birlik ve beraberliğiyle çocuğumu kazandım. Yeni bir fidan daha yeşeriyor. Gençlerimizi kazanıyoruz" dedi.

"ALLAH İZNİYLE PKK'YI YENDİM"

Kanser hastası olduğunu hatırlatan anne Ayşegül Biçer, "Tedavi olmayacağım demiştim. Oğluma kavuşmanın verdiği moralle tedavi olmak istiyorum. Oğlum geri geldi, şifam geri geldi. Artık tedavime başlayacağım, Allah izin verirse. Oğlum dermanımdı, dermanımı kazandım. Allah'ın izniyle PKK'yı yendim, bu hastalığımı da yeneceğime inanıyorum. Hayatımı kâbusa çevirmişlerdi çünkü. Çok şükür bugün halayın başına geçtim. Evladımı damat edercesine oynadım. Daha da evlatlar gelecek, buna inanıyorum. Katılım sıfıra indi. PKK bitti, bitecek" ifadelerini kullandı.

"ALLAH DEVLETİMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Diyarbakır'da, üç yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan Ensari Karakaş, ikna çalışmaları sonucu kuzey Irak'taki PKK kamplarından kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. HDP önünde evlat nöbeti tutan anne Güllü Karaşan ve baba İbrahim Karaşan ile ablası Hayriye Akyüz, çocukları Ensari'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Baba İbrahim Karaşan, "Bu gün oğlumuza yeniden kavuştuysak, bu devletimizin sayesindedir. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde okurken, 6 yıl önce terör örgütü mensupları tarafından kandırılan Alev Turan'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annesi Güllü Turan'a kavuştu. Anne-kızın kavuşması sırasında duygulu anlar yaşandı. Tunceli'de yaşayan anne Turan, "Kızıma bugün yeniden sarıldım. Kokusunu, saçlarını okşamayı özlemiştim. Bana bu mutluluğu yaşatan sayın Cumhurbaşkanımız ile İçişleri bakanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan, 3 ailenin daha evladına kavuşması nedeniyle anneler, kutlama yaptı.

Aileler, 2 yıla yakındır evlat nöbeti tuttukları HDP il binası önünde kurban kesip, davul zurna eşliğinde halay çekti.