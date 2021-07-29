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Giriş Tarihi: 29.7.2021 17:48

İBB’nin bin taksi teklifi reddedildi

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İBB’nin bin taksi teklifi reddedildi

İBB yönetimi UKOME toplantısına daha önce 5 bin yeni taksi teklifini revize ederek bin yeni taksi olarak yeniden sundu. Yapılan ilk oylamada 11 evet oyuna karşı 16 hayır oyuyla teklif reddedildi. İBB yönetiminin ilçe belediyeleri de oylamaya katılmasını istediği toplantıda oylama krizi yaşandı. Yapılan konuşmaların ardından 2’nci oylamada teklif 37 hayır oyuyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB yönetiminin bin adet yeni taksi teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

UKOME Temmuz ayı toplantısı Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıda ele alınan konulardan biri olan ve 6 kez reddedilen 5 bin yeni taksi teklifi İBB yönetimi tarafından bin taksi olarak revize edilerek yeniden UKOME gündemine getirildi. Toplantıda konuya ilişkin Ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreteri Orhan Demir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Ulaştırma Müdürü Serdar Yücel yaptıkları konuşmada, teknoloji çalışmalarının tamamlanmadan ve taksici esnafının özlük haklarının iyileştirilmeden yeni taksiye gerek olmadığını mevcut taksilerin rehabilite edilmesi gerektiğini ifade etti.

OYLAMA KRİZİ

Konuşmaların ardından oylamaya sunulan bin yeni taksi teklifi UKOME temsilcileri tarafından 11 evete karşı 16 hayır oyuyla reddedildi. Ancak bu oylamayı kabul etmeyen İBB yönetimi ilçe belediyelerinin temsilcilerinin de oy kullanması gerektiğini iddia etti. Bu durum üzerine UKOME yönetmeliğinin okunması istendi. Yönetmelikte UKOME temsilcilerinin oy kullanma yetkisinin olduğunu, ilçe belediyelerinin ise sadece kendi ilçe sınırlarını ilgilendiren konularda görüş ve oylama yapılabileceği okundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB 1'inci Hukuk Müşafiri Eren Sönmez tarafından 'yoruma açık' denilerek ilçe belediye temsilcilerinin oylamaya katılması istendi. Yapılan 2'nci oylamada ise İBB'nin teklifi 25 evet oyuna karşı 37 hayır oyuyla reddedildi.

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İBB’nin bin taksi teklifi reddedildi
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