İkisi de polis imamı çift, baskınla yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan aranan FETÖ firarisi B.Ü. ile eşi A.Ü.'nün, 4 yılı aşkın süredir Keçiören
'deki kayıtsız adreste saklandıklarını tespit etti. B.Ü.'nün erkek polis memurlarından sorumlu emniyet mahrem imamı, A.Ü.'nün polis eşlerinden sorumlu mahrem imam olduğu ve her ikisinin 'ByLock
' kullanıcısı oldukları belirlendi. Örgüt içerisinde kod adı kullanan çifte yönelik, 3 günlük takibin ardından operasyon düzenlendi. Baskında, B.Ü. ile A.Ü. yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ firarisi çift, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
YARGITAY'DAN ETKİN PİŞMANLIK KRİTERİ
YARGITAY
, Sakarya
'da, FETÖ davasında 28 sanığın cezasını onadı, 14 sanık hakkında verilen kararı ise bozdu. Sakarya 4
. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 25 Nisan 2018'de karara bağlanan mahkumiyetlere ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
3. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yaptı. Başvurunun reddine hükmedilerek karar onandı. Yargıtay'a temyiz başvurusu yapıldı. Haklarında 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen D.A.K. ve R.T'nin istinaf ve temyiz aşamasında verdikleri dilekçelerde etkin pişmanlıktan yararlanma isteklerini dikkate alan Yargıtay, bu kişilerin verdikleri bilgilerin örgüt içerisindeki kaldıkları süre, örgütsel faaliyet ve konumuna uygun faydalı bilgiler olup olmadığı, eldeki bilgilerle örtüşüp örtüşmediğinin ilgili birimlerden sorulup değerlendirilerek sonucuna göre haklarında karar verilmesine hükmetti. AA