Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Kocaelili Kardeşlerim, Hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde; ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması, havai fişek atılması, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım. Size güveniyoruz." ifadelerini kullandı.