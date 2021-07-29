Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı
Giriş Tarihi: 30.7.2021 01:56 Son Güncelleme: 30.7.2021 01:57

Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Kocaelili Kardeşlerim, Hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde; ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması, havai fişek atılması, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım. Size güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA