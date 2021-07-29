Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Kocaelili Kardeşlerim, Hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde; ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması, havai fişek atılması, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım. Size güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Kocaelili Kardeşlerim,— Seddar Yavuz 🇹🇷 (@SeddarYavuz) July 29, 2021
Hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle İl genelinde ;
Ormanlık alanlara girilmesi,
Ateş yakılması,
Havai fişek atılması,
İkinci bir emre kadar yasaklanmıştır.
Lütfen kurallara uyalım.
Ormanlarımıza sahip çıkalım.
Size güveniyoruz