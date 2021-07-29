Kovid birimlerinden son dakika: İşte Türkiye ve dünyadan oranlar

TERBİRLERDE HASSASİYET ORANI DÜŞTÜ

Tedbirlere dikkatin azaldığını üzülerek gördük. En az 2 doz aşı olmadan ve üzerinden belirli bir süre geçmeden bağışıklık elde edilemiyor. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak, sorumlu birey olarak tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz. Buna mecbur kalacağımız bir durum şu an için yok ama bu olmayacak anlamına gelmiyor.