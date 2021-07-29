Kovid birimlerinden son dakika: İşte Türkiye ve dünyadan oranlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen son dakika açıklamasında "Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95'i aşısı tamamlanmamış kişiler" ifadeleri yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından elindeki verileri paylaştığı kritik bir açıklama yaptı. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
TERBİRLERDE HASSASİYET ORANI DÜŞTÜ
Tedbirlere dikkatin azaldığını üzülerek gördük. En az 2 doz aşı olmadan ve üzerinden belirli bir süre geçmeden bağışıklık elde edilemiyor. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak, sorumlu birey olarak tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz. Buna mecbur kalacağımız bir durum şu an için yok ama bu olmayacak anlamına gelmiyor.
AKTİF VAKALARDA KRİTİK RAKAM: YÜZDE 87'Sİ AŞILARI TAMAMLANMAMIŞ KİŞİLER
Aşıyla bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Sevdiklerimizi korumak için aşı olmamız şart. Sevdiklerimizi riske atacak durumda değiliz. Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95'i aşısı tamamlanmamış kişiler."
Bakan Koca: 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını sağlayan programı başlattık. 50 yaş üzerine 3. doz aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor. Bu vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya davet ediyorum.
FAUCİ: "AŞILAR ÖLÜMLERİ ÖNLERKEN AŞI YAPTIRILMAMASI ÇOK ÜZÜCÜ"
ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkede 4 Temmuz için koyulan aşı hedefinin tutturulamamasını değerlendirdi. Ülkede son bir ayda ölenlerin yüzde 99'unun aşı olmayan kişiler olduğunu belirten Dr. Fauci, "Hiçbir aşı mükemmel değil. Ancak ölümlerin önlenebilir olduğunu düşündüğümüzde bu durum çok üzücü" dedi.
ABD'DE CAN KAYBININ YÜZDE 99'U AŞISIZ KİŞİLER
Durumu üzücü ve trajik olarak niteleyen Dr. Fauci, "Haziran ayında meydana gelen yaklaşık 10 bin can kaybının yüzde 99.2'si aşı olmayan kişilerden oluşuyor. Hiçbir aşı mükemmel değil. Ancak hastaneye yatışların ve ölümlerin önlenebilir olduğunu düşündüğümüzde bu durum çok üzücü" dedi.
İTALYA: ÖLÜMLER YÜZDE 99 ORANLA AŞISINI TAMAMLAMAYANLAR
İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü, ülkede son altı ayda Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 99'unun aşısını tamamlamamış kişiler olduğunu tespit etti.
ABD'DE 600 BİNİ AŞKIN CAN KAYBI VAR
Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları dünyanın dört bir yanında sürerken, başta yeniden hareketlenen artış tablosu uzmanları endişelendiriyor. 600 bini aşkın can kaybıyla salgında en ağır yarayı alan ABD'de aşılamada istenen hedef tutturulamadı.
ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği Ocak ayında 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar ülke nüfusundaki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılamayı başaracaklarını söylemişti. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post ve ABC kanalının yetkililerden aldığı verilere göre ülkede yetişkin nüfusunun yüzde 66.8'nin şimdiye dek en az bir doz aşı olduğu belirtildi. Bu oran tüm yaş gruplarına bakıldığında yüzde 54.6'ya düşüyor.
AŞIYLA ÖNLENEBİLİRDİ
ABC'nin anketine göre aşı karşıtlığında siyasi görüşler de dikkat çekiyor. Demokrat Parti destekçilerinin yüzde 86'sı en az bir doz aşı olduğunu söylerken, Cumhuriyetçi Parti için bu oran yüzde 45 olarak ortaya çıkıyor. ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci aşı karşıtlığını değerlendirdi.