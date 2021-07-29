Marmaris’te yerleşim yerlerinin elektriği tedbiren kesildi! Yangınla mücadele halen sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler karayolu üzerinde bulunan Armutalan Mahallesindeki Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. Kuru ot ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yerleşim yeri ve otellere 30 metre mesafeye kadar ilerledi. Bölgedeki yangını söndürme çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan sürüyor.



ACI HABERİ PAKDEMİRLİ VERDİ



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili olarak bir açıklamada bulundu ve bir can kaybı yaşandığını belirtti. Hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in Muğla'ya bağlı Ortaca ilçesinde yaşadığı ve bir otelde çalıştığı öğrenildi. Alevler, Marmaris'e bağlı mahallelere hızla ilerlerken, İçmeler, Osmaniye, Orhaniye, Turgut, Hisarönü mahalleleri tahliye edildi.



DENİZDEN TAHLİYE EDİLDİLER



Tedbir amaçlı olarak Marmaris - İçmeler Karayolu ulaşıma kapatılırken, karadan ulaşım sağlanamayan ve yangının etkili olduğu bölgelerdeki tatilcilerin tahliyesi denizden gerçekleştirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Öte yandan, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Armutalan mevkiinde çıkan ormanlık alandaki yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR



Ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede dağın arka kısmında bulunan Asparan bölgesine ulaşan alevler, kısa sürede Siteler, Armutalan ve Turban bölgelerindeki ev ve otellere kadar indi. Müdahale edilerek yerleşim yerine sıçraması engellenen alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

TEDBİREN ELEKTRİK KESİLDİ



Ayrıca, yangının ilk başladığı Siteler Armutalan mevkiinde akşam saat 19.00'dan itibaren elektriklerin kesildiği öğrenildi.

MARMARİS TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINI



Turizm cenneti ve doğa harikası olarak bilinen Marmaris alev alev yanarken, bugün öğlen saatlerinde çıkan yangının Marmaris'in tarihindeki en büyük yangın olma özelliği taşıyor.