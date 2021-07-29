Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu gözyaşlarına hakim olamadı

Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Kırmacılı köyünde yangına müdahale çalışmaları ise devam ediyor.



Çalışmaları yakından takip etmek üzere bölgeye giden AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, bölge halkı ile sohbet etti. Yangını söndürme çalışmalarını takip eden Durmuşoğlu'na, bölgede bulunan bir vatandaş, "Yangın arkamızdaki binalara kadar indi. Ne düşünüyorsunuz" diye sordu. Durmuşoğlu, "içimiz yanıyor" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.