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Haberler Gündem Haberleri Son Dakika 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı? 29 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 29.7.2021 18:31 Son Güncelleme: 29.7.2021 18:31

Son Dakika 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı? 29 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Son Dakika 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı? 29 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

29 Temmuz koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılıyor. 1 yıldan fazla süredir ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisine ilişkin en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıran 22 bin 291 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Diğer yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırılıyor. 29 Temmuz koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı verileri.

Küresel olarak etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin günlük son durum bilgileri 29 Temmuz koronavirüs tablosu aracılığıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. En son Türkiye corona virüs tablosu detaylarını öğrenmek isteyenler ise "29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 29 Temmuz koronavirüs tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.

29 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site aracılığıyla paylaşılan 29 Temmuz koronavirüs tablosu henüz duyurulmadı. Bakanlık tarafından 29 Temmuz koronavirüs son durum verileri açıklandığında burada olacak…

28 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 291

VEFAT SAYISI: 76

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 197


27 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 761

VEFAT SAYISI: 51

İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 108

26 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 16 bin 809

VEFAT SAYISI: 63

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 585

25 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 14 bin 230

VEFAT SAYISI: 55

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 211

24 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 12 bin 381

VEFAT SAYISI: 58

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 383

23 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 11 bin 094

VEFAT SAYISI: 60

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 215

22 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 9 bin 586

VEFAT SAYISI: 52

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 093

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Son Dakika 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı? 29 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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