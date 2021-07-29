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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor: Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu
Giriş Tarihi: 29.7.2021 20:06 Son Güncelleme: 29.7.2021 20:21

Son dakika: Başkan Erdoğan yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor: Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Son dakika: Başkan Erdoğan yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor: Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangın bölgesindeki bakanlardan bilgi aldı. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti. Erdoğan, yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirtti.

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması çalışmalarını yakından takip ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi alıyor.

Yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti.

Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor: Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu
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