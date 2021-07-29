Son dakika: İstanbul'da servis ücretlerine ve toplu ulaşıma yüzde 15 zam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam talebinin makul olduğunu belirterek, "18 ay önce zam yapıldı. Pandemi nedeniyle İETT'nin gelir giderleri arasındaki fark yüzde 34'e düşmüştür. İstanbul'da bu zam kaçılmaz olmuştur. İstanbul'da son 2 yılda minibüs ücretlerine yüzde 37.5, taksi açılış ücretlerine yüzde 38.8, servis ücretlerine ise yeni alınan yüzde 15 zamdan önce yüzde 11 zam yaptık. Toplu taşımada talep edilen zamma rağmen yine zararına taşıma yapılacak. Yıllardır zararına taşıma yapılmış ve yanlış yapılmış bir uygulamadır. Toplu taşımada artış şart olmuştur. Ücretsiz taşıdığımız gruplar nedeniyle bu ekstra bir yük getiriyor. Ücretsiz taşıma imkanı sağladıklarımız nedeniyle bu zammı yapmak zorundayız. Eğer bu zam olursa Aralık ayında zam talebimiz olmayacak, 2022 Temmuz'da yeni zam talebinde bulunacağız" şeklinde konuştu.