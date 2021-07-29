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Giriş Tarihi: 29.7.2021 17:34 Son Güncelleme: 29.7.2021 18:14

Son dakika: İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı

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Son dakika: İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı

Son dakika haberleri: UKOME toplantısında servis taşımacılığına zam kararı alındı. Yüzde 15 zam yapılan ücretlerde 0-1 kilometre arasında 271 TL olan fiyat 311,65 liraya yükseltilirken, diğer tüm mesafelere yüzde 15 artış yapıldı.

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Temmuz ayı toplantısında servis ücretlerine yüzde 15 zam yapılması teklifi kabul edildi.

UKOME toplantısı Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda ele alınan gündem maddeleri arasında bulunan servis taşıma ücretlerine zam talebi görüşüldü.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yüzde 19,01, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ise yüzde 22, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Milli Eğitim temsilcileri de yüzde 15 zam önerisinde bulundu. Oturumu yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her üç teklifi de ayrı ayrı oylattı.

Oylamada, yüzde 15'lik zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi. Daha önce 0-1 kilometre arasında 271 TL olan fiyat 311,65 liraya yükseltilirken, diğer tüm mesafelere yüzde 15 artış yapıldı.

750 MİNİBÜS 250 TAKSİ DOLMUŞ TAKSİYE DÖNÜŞECEK

UKOME gündemine gelen bir diğer teklif olan 750 minibüs ve 250 taksi dolmuş aracının taksiye dönüşmesi teklifi onaylandı. Karar ile müşteri kayıpları yaşayan minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüşecek.

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Son dakika: İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı
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