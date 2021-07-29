Son dakika: Keşif yapıp orman yangını çıkaracaklardı! MİT operasyonuyla yakalandılar

KEŞİF YAPIP ORMANLARI YAKACAKLARI

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yabancı uyruklu kardeş 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde istihbari bilgi elde edildi.