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Giriş Tarihi: 29.7.2021 22:32 Son Güncelleme: 29.7.2021 22:35

Son dakika: Keşif yapıp orman yangını çıkaracaklardı! MİT operasyonuyla yakalandılar

İHA
Son dakika: Keşif yapıp orman yangını çıkaracaklardı! MİT operasyonuyla yakalandılar

Son dakika haberleri: Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen yangınlarda "sabotaj" ihtimali üzerinde durulurken, flaş bir gelişme yaşandı. Manisa, İzmir ve Bursa'da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunacağı tespit edilen PKK/PYD terör örgütü mensubu iki kardeş, MİT, Jandarma ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

Son dakika haberleri: Türkiye'eğ birçok bölgede çıkan orman yangınlarında "sabotaj" ihtimali üzerinde durulurken, yeni bir gelişme yaşandı.

KEŞİF YAPIP ORMANLARI YAKACAKLARI

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yabancı uyruklu kardeş 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde istihbari bilgi elde edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gelen istihbarat üzerine harekete geçen MİT, Emniyet ve Jandarma ekipleri söz konusu 2 kardeşin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti.

İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

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Son dakika: Keşif yapıp orman yangını çıkaracaklardı! MİT operasyonuyla yakalandılar
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