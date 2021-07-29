Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Manisa Valiliği'nden yakalanan teröristlerle ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 29.7.2021 22:32 Son Güncelleme: 30.7.2021 00:11

Son dakika: Manisa Valiliği'nden yakalanan teröristlerle ilgili açıklama

İHA
Son dakika: Manisa Valiliği'nden yakalanan teröristlerle ilgili açıklama

Son dakika haberleri: Manisa Valiliği, Turgutlu'da PKK/ PYD'li 2 teröristin, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yakalandığını belirterek, "Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak, orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Terör operasyonu neticesinde göz altına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi yada bulgu söz konusu değildir." denildi.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Turgutlu'da bugün gözaltına alınan PKK/ PYD şüphelisi 2 şahıs, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak, orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Terör operasyonu neticesinde göz altına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi yada bulgu söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Manisa Valiliği'nden yakalanan teröristlerle ilgili açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA