Son dakika: Orman yangınlarıyla ilgili AFAD’dan açıklama!

AFAD, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre; Antalya Manavgat'ta çıkan yangından 3 kişi hayatını kaybetti, 1'İ ağır olmak üzere 138 kişi de yangından etkilendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Antalya Manavgat'ta dün öğle saatlerinde 4 farklı noktada orman yangını meydana geldiği hatırlatılarak, "Yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Yürütülmekte olan söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracı görev yapmaktadır. SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'İ ağır olmak üzere 138 vatandaşımız etkilenmiştir. Yangından etkilenen 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir" denildi.



Antalya AFAD İl Müdürlüğü'nden 4 araç ve 14 personelin bölgede görevlendirildiği belirtilerek, "Çalışmalara destek vermek üzere Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü'nden il müdürü ve 20 personel ile İzmir AFAD İl Müdürlüğü'nden il müdürü ve 7 personel Antalya'da görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli ve İstanbul illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 17 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.



Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evlerin tahliye edildiği, yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve aracın zarar gördüğü belirtilerek, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 24 personel 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Tedbir amaçlı toplam bin 300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda sürücüsü yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Türk Kızılay tarafından 1 sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20 bin 400 kişi/öğün kapasiteli beslenme üniteleri, 25 personel ile birlikte bölgeye sevk edilmiştir."



Mersin Aydıncık'ta çıkan orman yangınına, 1 uçak, 5 helikopter ve 97 arazöz ile müdahale edildiği kaydedilerek, "Mersin AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 araç ve 10 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Ankara, Niğde ve Karaman illerinden Mersin Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir. Barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Aydıncık'ta 135, Gülnar'da 500 ve Bozyazı'da 60 kişilik olmak üzere toplamda 695 kişilik kapasite hazırlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 3 araç ve 6 personel görevlendirilmiştir" denildi.

Osmaniye ili Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde çıkan iki ayrı orman yangınlarına, 1 uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 18 su tankeri, 20 iş makinası, 1 JCB, 2 TOMA, 9 tır, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel ile müdahale edildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:



"Osmaniye AFAD İl Müdürlüğü'nden 1 araç ve 4 personel bölgede görevlendirilmiştir. AFAD eşgüdümünde Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay valiliklerinden bölgeye 7 su tankeri, 7 arazöz, 1 ekskavatör ve 3 itfaiye aracı sevk edilmiştir. Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Kırmacılı köyünde yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir. Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edilmiş olup, yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan yurdu tahsis edilmiştir."



Adana'da 21 alanda orman yangını meydana geldi. Çıkan Yangınlara 1 uçak, 1 helikopter, 16 arazöz, 12 su tankeri, 8 itfaiye aracı, 4 iş makinası, 1 ekskavatör, 1 robet, 2 pikap, 5 araç ve toplam 345 personel ile müdahale edildiği kaydedildi.



Meydana gelen yangınlardan 7 kişinin etkilendiği belirtilerek, "Sağlık Bakanlığı'ndan 8 ambulans, 1 UMKE aracı ve 27 personel bölgeye sevk edilmiştir. Adana AFAD İl Müdürlüğü'nden 4 araç ve 18 personel bölgede görevlendirilmiştir. Kozan ilçesinden Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı ve Bağözü mahallelerinden 1.680 vatandaşımızın, Aladağ ilçesinden ise 25 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Kozan ilçesi Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökyüzü, Kuytucak ve Akarca mahallelerinde, Aladağ ilçesi Boztahta köyünde tahliye çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.



Muğla Marmaris'te çıkan yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale edildiği belirtilerek, "Muğla AFAD İl Müdürlüğü'nden 1 araç ve 4 personel bölgede görevlendirilmiştir. Yangın an itibariyle herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekle birlikte, yangının yerleşim yerlerine doğru yayılması ihtimaline yönelik olarak tahliye planlamasına başlanmıştır" denildi.