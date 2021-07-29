Vali Yerlikaya: Şimdi hedefimiz yüzde 75’i aşıp mavi olmak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'daki aşılamada son durumu paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Bugün saat 12.30 itibarıyla, İstanbul'umuzda 1.doz aşıda %65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi Hedefimiz %75'i geçerek MAVİ renk olmak. Bu konuda her zaman yaptığımız desteğe teşekkür ediyoruz.. Koronavirüsle mücadele aşının önemi çok fazla İstanbul'u maviye dönüştürmek için mutlaka aşılarımızı vurduralım" ifadeleri yer aldı.