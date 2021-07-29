Yalan, iftira ve şiddete hapis cezası geliyor

AK Parti
, sosyal medya
üzerinden yalanı, dezenformasyonu, iftirayı, şiddeti, kin ve nefreti, provokasyonu önleyen bir düzenleme yapmayı ve bu konuda bazı cezai müeyyideler getirilmesini planlıyor. Ekim ayında TBMM
'ye getirilmesi planlanan sosyal medya düzenlemesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Afyon Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya
, "Daha önce sosyal medya ile ilgili bir kanun düzenlemesi yapmıştık. O zaman da muhalefet ve bazı Avrupa
ülkeleri, 'İfade özgürlüğünü kısıtlamak istiyorsunuz, sosyal medyayı kapatmak istiyorsunuz' dediler. Bunların hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıktı ve tüm sosyal medya platformları Türkiye
'de şirket kurdu ve temsilci atadılar. Tabii sadece temsilci atamak yetmez, temsilcilerin aktif, etkin kullanılması ve Türk mahkemelerinin ve idaresinin vermiş olduğu kararları yerine getirmiş olması şart" dedi.
HAPİS CEZASI GETİRİLMELİ
Bugün sosyal medyadan bir kişiye karşı iftira veya yalan beyanda bulunulduğunda Twitter'ın son derece yavaş hareket ettiğini ve etkin bir mücadele yürütmediğini kaydeden Özkaya, "Yalan söylemek maalesef bizim ceza kanunumuzda suç değil. Gerçek hayatta suç olan her şey sosyal medyada da suç ama yalanla ilgili suç düzenlenmediği için bir boşluk var. Sosyal medya inanılmaz derecede etkili bir alan. Düzgün yürür, iyi işlerse ve kişiler birbirine karşı iftira atmaz, hakaret etmezse, terör ve şiddetin baskısını sunmazsa doğru ama aksi olursa buna bir müeyyide getirmek lazım. Bunu yapanın sonucuna katlanacağı, 1 yıldan 3 yıla veya 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gibi cezalar getirilmeli. Bu konuda siyasi partiler görüşlerini beyan eder ve son sözü de TBMM söyler. Yalanı, dezenformasyonu, iftirayı, şiddeti, kin ve nefreti, provokasyonu önleyen bir düzenleme yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
SANSÜR YASASI OLMAYACAK
Türkiye
Büyük Millet Meclisi Dijital Komisyonu Mecralar Başkanı ve AK Parti Hatay
Milletvekili Hüseyin Yayman
çıkartılması planlanan yeni sosyal medya yasasıyla ilgili, "Bu yasa, bir sansür yasası, bir engelleme yasası olmayacak" dedi. Hatay Gazeteciler Cemiyeti
'nde açıklamalarda bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman; sosyal medyanın, demokrasileri güçlendiren, fikirlerin yayılması ve çeşitlenmesi için önemli bir mecra halindeyken bir anlamda bir ırkçılık dilinin, bir nefret dilinin, siber faşizmin döndüğü bir alana dönüştüğünü ifade etti. Yayman, sosyal medya yasasını en kısa zamanda TBMM'ye getireceklerini vurgulayarak, "Bu yasa, bir sansür yasası, bir engelleme yasası olmayacak. Bizim bir tezimiz var. Almanya'da ne varsa Türkiye'de de o olacak. Biz hem komisyon olarak hem TBMM olarak Avrupa ve dünya örneklerine bakıyoruz. Bu örneklere bağlı olarak inşallah Türkiye'de de çağdaş, kişisel hak ve özgürlükleri koruyan, bireylerin gerçekten hukukunu gözeten, devlet karşısında vatandaşı, vatandaş karşısında vatandaşı mağdur etmeyen bir sosyal medya yasasını önümüzdeki günlerde çalışacağız" dedi. Yaser ÇAPAROĞLU
/SABAH