AK Parti Ankara İl Başkanlığı, orman yangınlarının etkili olduğu illere yardım malzemesi gönderdi

"BUGÜN DE CİĞERLERİMİZ YANIYOR, CANLARIMIZ YANIYOR"

Herhangi bir afet durumunda teyakkuz haline geçtiklerini ve daha önce yaşanan afetlerle ilgili de yardım çalışmaları yaptıklarını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Bugün de ciğerlerimiz yanıyor, canlarımız yanıyor. Çocuklarımız ağlıyor. Onların yaralarına merhem sürebilmek için bizler Ankara teşkilatları olarak, bütün mahalli teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla güzel bir imece usulü yardımlaşma işine giriştik. Sabahleyin Adana teşkilatımıza, Kozan ve diğer ilçelerimize, akabinde Osmaniye'ye, işte şimdi Marmaris'e yola çıkarıyoruz, Manavgat'a. Buralardaki bütün vatandaşlarımıza AK Parti olarak ulaşmaya çalışıyoruz."