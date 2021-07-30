AK Parti Muğla Milletvekili'nden yangın açıklaması

"Dün Muğla'mızda Bodrum, Milas, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerimizde 4 ayrı noktada başlayan yangınlar bizi derinden yaralamıştır. Ayrıca Muğla'yla birlikte birçok ilimizde de benzer yangınlar meydana gelmiştir.

İlimizdeki yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü teşkilatımız tarafından en geç 10 dakika içinde müdahale edilerek, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başlanmıştır.

Marmaris'teki yangında bir vatandaşımız dumandan etkilenerek hayatını kaybetmiş, yangın işçilerimizden yaralananlar olmuştur.

Muğla Valimiz Sayın Orhan Tavlı koordinasyonunda ekiplerimiz canla başla, dünyada örneği çok az görülür biçimde büyük bir mücadele vermektedir.

Amerika, Avrupa kıtalarında çıkan yangınların aylar boyunca devam ettiği gerçeği Türkiye'nin bu alandaki başarını gözler önüne sermektedir. Hatırlatmak isterim ki, Türkiye, uluslararası verilere göre yıllık yanan orman alanlarının ülke orman alanına oranı ve yangın başına düşen alan miktarı rakamlarıyla orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülkedir.

Ayrıca yanan alanlar anayasamızın 169. Maddesi gereği yeniden ağaçlandırılmakta ve yeniden doğaya kazandırılmaktadır.

Her yangında görmeye alışık olduğumuz, adeta böyle sıkıntılı günleri ortaya çıkmak için fırsat bilen, ekiplerimizin çalışma motivasyonunu baltalamak, devletimizin, hükümetimizin itibarını zedelemek amacıyla kulaktan dolma bilgilerle açıklamalar yapan siyasetçileri sorumlu davranmaya davet ediyorum.

Ülke olarak üzüntü duyduğumuz bugünlerde siyasi söylemlerde bulunmak son derece yakışıksız olmuştur. Olumsuzluklardan pirim yapmayı siyaset sananları Muğla kamuoyunun vicdanına havale ediyorum.

Muhalefet olarak gerçek dışı söylemlerde bulunarak algı oluşturmaya çalışmak yerine arka arkaya ve aynı zamanlamalarla çıkan yangınların sebeplerini araştırmak için devletimize yardımcı olmak milletimiz adına faydalı bir davranış olacaktır.

Devletimiz görevinin başındadır. Yangının ortaya çıkışıyla ilgili soruşturmalar da adliye ve kolluk güçlerimiz tarafından geniş kapsamlı olarak sürdürülmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere yangında görev alan tüm kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımıza duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür ediyorum.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşımıza ve bugüne kadar yangınla mücadelede hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."