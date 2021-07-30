Ankara'daki kan donduran cinayette taciz savunması!

Ankara Çankaya'da Ali Rıza Koçak'ı, başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı Batuhan Yıldız, yaptığı savunmada, "Maktül, beni boynumdan öperek, eliyle pantolonumu indirmeye çalıştı. Tacizlerine devam edince 'ne yapıyorsun' dedim. Küfür etti daha sonra elindeki camla koluma faça attı. Bende yerden bulduğum taşla kafasına bir iki kere vurdum" İfadelerini kullandı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Batuhan Yıldız 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatı da salonda hazır bulundu.

BENİ TACİZ ETTİ DEDİ

Sanık Batuhan Yıldız savunmasında olay günü alkol aldığını ve olay yerinden geçerken öldürdüğü kişinin kendisine el kol hareketleri yaparak harabe bir binaya çağırdığını ileri süren Yıldız, "Binaya girdiklerinde maktül bir arkadaşıyla birlikte kolonya içiyordu. Beni yanına oturttu, bir süre sonra beni boynumdan öperek eliyle pantolonumu indirmeye çalıştı. Tacizlerine devam edince 'ne yapıyorsun' dedim. Küfür etti daha sonra elindeki camla kolumu yaraladı. Ben de yerden bulduğum taşla kafasına bir iki kere vurdum. Yere düşünce de kaçtım" dedi. Olaydan çok etkilendiğini belirten Yıldız, çeşitli hastanelerde psikolojik tedavi gördüğünü söyleyerek, "Sürekli şahsın hayalini görüyorum. Psikolojim çok bozuldu, Bakırköy, Gülhane ve Bolu'da bulunan hastanelerde yattım. Bir ara intihara bile kalkıştım" ifadelerini kullandı.

TANIK, SANIK BEYANINI YALANLADI

Olay sırasında harabe binada bulunan tanık A.A. ise ifadesinde, Ali Rıza Koçak ile alkol aldıklarını daha sonra da uyumak üzerelerken genç bir çocuğun kendi ayaklarını dürttüğünü kaydederek, "Bana 'seni tanıyorum sen çık ben Ali Rıza'yı öldüreceğim' dedi. Ali Rıza'nın yanına gitti ve tartışmaya başladılar. Elindeki 1,5 litrelik su şişesiyle maktulün kafasına vurdu. Bu sırada ben kaçtım. Müdahale edecek durumda değildim. Batuhan Yıldız, elleri kanlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşırken bekçiler yakaladı. Bende 'bekçilerin yanına giderek arkadaşımı herhalde öldürdü' dedim" diye konuştu.

Olay, 8 Aralık 2020'de Çankaya ilçesi Marmara Sokak'ta bulunan metruk binada meydana gelmişti. Kağıt toplayıcısı Batuhan Yıldız, tartıştığı Ali Rıza Koçak'ı başına taşla vurarak öldürmüştü. Olay sonrası yakalanan Batuhan Yıldız, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Savcılık, Yıldız hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın sağlık ve psikolojik durumunun tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk etmesine karar verip, duruşmayı erteledi.